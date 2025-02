O Boavista inscreveu esta quarta-feira mais três jogadores na Liga. Os ex-Benfica Vitalii Lystsov e Steven Vitória, bem como Gboly Ariyibi, elevaram para nove o número de jogadores registados na Liga, depois de a FIFA ter levantado o impedimento de inscrição de novos atletas.

Assim que a FIFA levantou a suspensão, o clube do Bessa inscreveu seis jogadores que já estavam a treinar no clube - Tomás Vaclík, Layvin Kurzawa, Sidoine Fogning, Osman Kakay, Marco Van Ginkel e Moussa Koné.

Um número que depois cresceu com a inscrição de mais dois centrais: Vitalii Lystsov e Steven Vitória.

O russo, de 29 anos, representou a União de Leiria na última época, mas também já alinhou na equipa B do Benfica e no Tondela. Já Steven Vitória, de 38 anos, esteve no Desportivo de Chaves na temporada passada. O internacional canadiano já foi campeão pelo Benfica e soma passagens, entre outros, por Moreirense, Estoril, Lechia Gdansk, Philadelphia Union, Sp. Covilhã e Olhanense.

A completar este grupo de reforços às ordens de Lito Vidigal, foi agora também inscrito Gboly Ariyibi, extremo de 30 anos, que estava livre desde que saiu dos turcos do Keçiorengucu.

Lito Vidigal passa, assim, a contar com um plantel com mais soluções, embora nem todos os reforços estejam ainda disponíveis, uma vez que o clube aguarda ainda a chegada de alguns dos certificados internacionais.

Os nove reforços do Boavista

Tomas Vaclik

Guarda-redes

35 anos

Ex-Albacete (Espanha)

Internacional República Checa (54 internacionalizações)

Contrato: junho 2025

Osman Kakay

Defesa-direito

27 anos

Ex-Queens Park Rangers (Inglaterra)

Internacional Serra Leoa (25 internacionalizações)

Contrato: junho 2025

Sidoine Fogning

Defesa-central

23 anos

Ex-Coimbrões

Internacional Sub-23 Camarões

Contrato: junho 2028

Vitalii Lystov

Defesa-central

29 anos

Internacional Sub-21 Rússia

Ex-U. Leiria

Contrato: junho 2025

Steven Vitória

Defesa-central

38 anos

Internacional Canadá (46 internacionalizações)

Ex-GD Chaves

Contrato: junho 2025

Layvin Kurzawa

Defesa-esquerdo

32 anos

Ex-Paris SG (França)

Internacional França (13 internacionalizações)

Contrato: junho 2025

Marco van Ginkel

Médio

32 anos

Ex-Vitesse (Holanda)

Internacional Holanda (8 internacionalizações)

Contrato: junho 2025

Moussa Koné

Extremo

28 anos

Ex-LASK Linz (Áustria)

Internacional Sub-20 Senegal

Contrato: junho 2025

Gboly Ariyibi

Extremo

30 anos

Ex-Keçiorengucu (Turquia)

Internacional Sub-23 EUA

Contrato: junho 2025