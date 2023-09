Gaius Makouta venceu o prémio de melhor médio do mês da Liga, relativo a agosto.

O futebolista do Boavista de 26 anos recolheu 21,43 por cento dos votos, batendo a concorrência de João Marques (Estoril), com 18,25 por cento dos votos, e João Neves (Benfica), com 8,73 por cento.

Em agosto, refira-se, Makouta foi titular nos três jogos do Boavista: vitória frente a Benfica e Portimonense e empate diante do Casa Pia.