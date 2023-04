O Boavista está a atravessar uma série negra na Liga com quatro jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas nas últimas jornadas, resultados que deixam Petit «preocupado», mas também determinado em dar uma «boa resposta», já esta sexta-feira (20h30), na receção ao rival Vitória de Guimarães.

«Claro que isso me deixa preocupado, mas é a realidade, e temos de enfrentar. Temos de saber reagir a isso. Estamos a perder há três jogos e não vencemos há quatro, mas temos de ter personalidade e enfrentar as coisas como elas são, levantar a cabeça, procurar melhorar e chegar outra vez às coisas positivas que já fizemos esta época», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador acredita numa reação da sua equipa, apesar das dificuldades que espera encontrar frente ao rival minhoto. «Queremos sempre mais, chegar mais alto, e preparámos este jogo nesse sentido, tentando minimizar ao máximo os erros para dar continuidade ao bom trabalho ao longo desta época. Vamos encontrar uma equipa difícil, que está há três jogos sem ganhar e queremos vencer. Há uma grande rivalidade entre os dois clubes, uma realidade saudável, e os jogadores também estão preparados para isso. Esperamos dar uma boa resposta e voltar às vitórias, que é o nosso grande objetivo», explicou.

Quanto à equipa comandada por Moreno, Petit salientou as semelhanças nos processos utilizados. «O Vitória de Guimarães é uma equipa bem trabalhada, com um processo muito idêntico ao nosso de início de época, com três centrais. Esperamos contrariar o poder ofensivo deles e saber trabalhar os nossos processos. Também temos de saber explorar algo do adversário e olhar muito para a nossa capacidade de reagir aos resultados que têm sido menos bons nos últimos jogos», apontou.

Para sair da crise, Petit também conta com o apoio dos adeptos. «Também esperamos o apoio dos nossos adeptos. Sabemos que eles também estão frustrados com os últimos resultados, mas só todos juntos vamos conseguir dar a volta a voltar a vencer, que é o nosso grande objetivo», destacou.

Petit, que terá todo o plantel disponível, abordou ainda os nove golos consentidos nas últimas três rondas. «Muitas vezes, até não tem sido por mérito do adversário e muito mais por demérito da nossa parte. Por exemplo, sofremos dois golos nos últimos jogos numa transição que era a nosso favor. São coisas que não podem acontecer. A solução é minimizar esses erros», referiu ainda a fechar a conferência de imprensa.