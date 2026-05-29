A Boavista SAD apresentou esta sexta-feira em tribunal um requerimento em que se compromete a entregar um novo plano de recuperação da sociedade, recém-despromovida ao segundo escalão distrital de futebol portuense, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

No documento, o administrador da insolvência da SAD, Reinaldo Mâncio da Costa, dá conta da decisão de reduzir ao «mínimo indispensável» a atividade desportiva da sociedade presidida pelo senegalês Fary Faye, que vai fazer uma aposta na equipa de sub-19 para a temporada 2026/27, e assumiu o compromisso de apresentar um novo plano até 15 de junho.

De acordo com a mesma fonte, o administrador considera que esta solução permite assegurar uma continuidade mínima da atividade da SAD, numa fase marcada pela complexidade do processo de recuperação financeira.

Procurando travar a liquidação da Boavista SAD, o administrador deseja obter a aprovação do plano até 31 de julho, período durante o qual devem ser iniciadas negociações com os principais credores da sociedade.

«Uma leitura do requerimento indica igualmente uma aparente proximidade de articulação entre os administradores de insolvência da SAD e do clube, circunstância que poderá traduzir uma evolução no relacionamento institucional entre as duas entidades», transmitiu a fonte, lembrando que a reaproximação entre as partes é considerada relevante por vários intervenientes no processo para a estabilidade futura dos «axadrezados».

A 12 de maio, o tribunal decretou a liquidação da sociedade depois de o administrador de insolvência ter optado por não levar o plano de recuperação a votação, devido à probabilidade de rejeição pelos credores.

Na altura, fonte da Boavista SAD admitiu à Lusa que a entrada de novos investidores empenhados na recuperação do clube poderia reverter a decisão até 31 de maio e afirmou que o acionista maioritário, o hispano-luxemburguês Gérard Lopez, mantinha interesse na salvação das panteras, cujas equipas principais e de sub-19 já terminaram a época.

A liquidação da SAD ocorreu praticamente em simultâneo com a rejeição por parte do tribunal do pedido de impugnação do leilão do Estádio do Bessa e do complexo desportivo do Boavista, ambos localizados no Porto e avaliados por um valor base global de 37,9 milhões de euros (ME).

O tribunal decidiu manter o leilão, que termina a 9 de junho, mas exigiu mudanças no procedimento da hasta pública, que decorre no âmbito do processo de insolvência do Boavista, cuja liquidação foi aprovada em setembro de 2025, após a acumulação de dívidas superiores a 150 ME.

A Boavista SAD foi despromovida à II Liga em maio de 2025, depois de cumprir onze épocas seguidas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história, devido ao título conquistado em 2000/01.