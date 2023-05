Petit foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O treinador do Boavista foi expulso na visita do Boavista a Barcelos por protestos e vai cumprir castigo na receção ao Sp. Braga, agendada para o próximo sábado (18h00). De acordo com o mapa de castigos, o técnico axadrezado «saiu deliberadamente da área técnica em direção ao quarto árbitro para discutir» uma decisão da equipa de arbitragem e utilizou «linguagem grosseira».



«Mas o o que é isto, que vergonha. Marca a falta caralho, a falta é clara», lê-se no relatório de Ricardo Baixinho por indicação do quarto árbitro.



Além do jogo de suspensão, Petit foi condenado a pagar uma multa de 1623 euros. Já o Boavista foi multado em 612 euros por «comportamento incorreto do público».



Por último, o Conselho de Disciplina decidiu instaurar um processo disciplinar ao presidente das panteras. Recorde-se que, após o jogo, Vítor Murta teceu duras críticas à prestação da equipa de arbitragem.