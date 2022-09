A ida de Reggie Cannon à seleção norte-americana não terminou da melhor forma. O defesa do Boavista lesionou-se na virilha durante o jogo de preparação frente ao Japão e estima-se uma paragem de algumas semanas.

Foi a própria federação norte-americana a confirmar a lesão do jogador 24 anos. «Reggie Cannon foi diagnosticado com distensão na virilha na esquerda. Estima-se que fique indisponível durante algumas semanas», anunciou o organismo nas redes sociais.

Nesta temporada, Cannon tem sido uma peça fundamental para o treinador Petit, que o utilizou em sete ocasiões.

Injury Update: Reggie Cannon has been diagnosed with a left groin strain. He is expected to be sidelined a few weeks. pic.twitter.com/Khho3nOaIh