O Boavista regressou nesta sexta-feira ao trabalho, dando início à temporada 2022/23. O primeiro dia foi dedicado à realização de exames médicos no Hospital Fernando Pessoa, em Gondomar.

O plantel às ordens de Petit irá arrancar com a preparação no relvado na próxima segunda-feira.

Nota para a presença de três reforços entre os 21 jogadores que marcaram presença no arranque: Rafael Bracali, João Gonçalves, Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal, Vincent Sasso (ex-Servette), Pedro Gomes, Filipe Ferreira, Julio Dabo (Sub19), Sebastián Pérez, Joel Silva (ex-Sub19), Bernardo Silva (ex-Sub19), Miguel Reisinho, Tiago Morais, Salvador Agra (ex-Tondela), Bruno Lourenço (ex-Estoril), Luís Santos, Manuel Namora, Martim Tavares (ex-Sub19), Diego Llorente (regresso empréstimo El Ejido), Jeriel De Santis e Yusupha Njie.

Reggie Cannon, Chidozie Awaziem (regresso do empréstimo ao Alanyaspor), Yanis Hamache, Ricardo Mangas (regresso do empréstimo ao Bordéus), Gaius Makouta, Ilija Vukotic, Kenji Gorré e Nathan Santos, que acusou positivo à covid-19 antes de viajar para Portugal, estão autorizados a apresentarem-se mais tarde, de acordo com o Boavista.