A SAD do Boavista regularizou os salários dos futebolistas e pagou dois dos meses de vencimentos que tinha em atraso relativamente aos funcionários do clube.

A informação foi avançada pela Lusa, a citar uma fonte dos axadrezados que revelou que foram liquidadas as verbas em causa, honrando a promessa feita aos funcionários.

Dessa forma, a equipa de Petit regressou aos treinos com normalidade na segunda-feira, isto depois de um fim de semana em que os médicos, primeiro, e os funcionários do emblema do Bessa, depois, fizeram greve e impediram que dois treinos se realizassem.