Sob o lema «Um Boavista, Para Todos», Rui Garrido Pereira, de 49 anos, anunciou a candidatura à presidência das «Panteras». O advogado, sócio número 1444, «filho e neto de boavisteiros», apresenta quatro pilares para um novo projeto: «pessoas, investimento, identidade e comunicação».

«O futuro do Boavista depende de valorizar a competência, a formação e a meritocracia (…). Uma estratégia de investimento sustentada e realista será crucial para consolidar o clube financeiramente e desportivamente. (…) A candidatura compromete-se a implementar uma comunicação aberta, inclusiva e orientada por boas práticas, aproximando ainda mais o clube da sua comunidade», lê-se no comunicado de imprensa enviado às redações.

Esta candidatura será apresentada publicamente na tarde desta quarta-feira (18h), em conferência de imprensa, no Sheraton Hotel, no Porto.

Rui Garrido Pereira é o segundo candidato anunciado às eleições do Boavista, presidido desde dezembro de 2018 por Vítor Murta, que terminou em maio um ciclo de quatro anos na liderança da SAD, sendo substituído por Fary Faye.

Em setembro, o gestor Filipe Miranda, antigo guarda-redes e atual diretor desportivo do futsal axadrezado, foi o primeiro a anunciar a candidatura ao triénio 2025-2027.

De acordo com os estatutos do Boavista, 14.º da Liga, as listas candidatas aos órgãos sociais têm de ser entregues na secretaria do clube até 5 de dezembro, data a partir da qual o sufrágio será agendado.