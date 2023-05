Rafael Bracali foi homenageado pelo presidente do Boavista, Vítor Murta, e pela Liga, na pessoa do presidente Pedro Proença, antes do pontapé de saída no jogo contra o Sp. Braga.



O guarda-redes brasileiro, que anunciou o fim da carreira esta semana, subiu ao relvado acompanhado pela família e recebeu dos dois dirigentes uma salva de prata e uma camisola axadrezada com o número 1.



O capitão das panteras disputa, por isso, o último jogo da carreira no Bessa. Pode acompanhar essa partida aqui, AO MINUTO.



Lembre-se que Bracali começou a jogar no Paulista, no Brasil, e mudou-se para Portugal em 2006/07 para jogar no Nacional. Após cinco anos na Madeira, o guardião assinou pelo FC Porto e passou ainda por Panetolikos, Olhanense, Arouca e Boavista, clube que representa desde 2018.