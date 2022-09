Bruno Lourenço, jogador do Boavista, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Sporting por 2-1 no Estádio do Bessa:

«Sinto que o factor foi a confiança e o crer que demonstrámos em campo. Tivemos mais vontade e quisemos ganhar o jogo. Isso foi determinante.

Sabemos que o Sporting é uma das equipas que joga bom futebol em Portugal, uma das melhores equipas. Soubemos esperar pelo momento certo e ferir o adversário. Foi um bom jogo entre duas boas equipas.»

[Sobre o primeiro golo]

«Não dá para pensar muito bem. A bola vinha mesmo a pedir, era daquelas que vinha mesmo a pedir, e tive a felicidade de marcar um bom golo.

É sempre importante somar em casa. Estamos com 15 pontos, o campeonato começou agora e a equipa está toda de parabéns.»