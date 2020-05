O Boavista informou esta quarta-feira que tem de melhorar os «circuitos de acesso e a sinalética» do Estádio do Bessa, de forma a que o recinto esteja em condições de receber jogos da I Liga, de acordo com as regras fixadas pelas autoridades de saúde.

Uma fonte oficial dos «axadrezados» revelou à agência Lusa que o clube não iria «adiantar mais» sobre o nível de intervenção necessária para o Bessa cumprir de forma a que possa ser de novo vistoriado pelas autoridades de saúde, que darão o aval final ao recinto.

Até final da temporada o Boavista tem ainda cinco jogos na condição de visitado, a começar com a receção ao Moreirense no primeiro jogo após o reatamento à porta fechada do campeonato, previsto para 4 de junho.

A equipa do Bessa soma 29 pontos em 24 jornadas e ocupa o 11.º lugar da Liga, suspensa a 12 de março, devido à pandemia de covid-19.