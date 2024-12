Cristiano Bacci, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (2-3), no Estádio de Alvalade, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«A exibição ficou aos olhos de todos. Apesar de não levarmos pontos, infelizmente não conseguimos. Houve coisas que aconteceram em que temos de melhorar. Cometemos erros individuais, mas isso faz parte do crescimento deles. No final, perdemos por pormenores diante de uma equipa com muita qualidade como é a do Sporting.

Augusto Dabó e Bruno Onyemaechi, dois laterais, jogaram juntos na esquerda. É uma aposta para manter?

«Vamos ver para os próximos jogos. O que me levou a ir nesse sentido foi ter mais peso ofensivo. O Bruno ajuda mais na frente, como se viu com o golo. Se nos limitarmos a defender, não íamos conseguir nada, por isso a minha ideia foi essa».

Não existem vitórias morais, mas só duas equipas marcaram mais de dois golos esta época em Alvalade. O Arsenal e agora o Boavista…

«Não posso esquecer que sou italiano, sou muito pragmático. Tudo isso é verdade, a exibição ficou à vista de todos, mas perdemos por pormenores. Não posso esquecer que perdemos o jogo.

O Boavista reagiu bem aos golos e no fim queixou-se de um penálti. O empate seria mais justo?

«Sobre a grande penalidade não falo, não vou dizer nada. Podíamos ter empatado sim, pelo que mostrámos até ao final foi a nossa alma, a alma do Boavista. Os jogadores acreditaram até ao final, é um grupo fantástico que, como sabem, está numa situação muito difícil».

Estes dois golos dão moral à equipa?

«Não pontuámos, quando não se ganha, não temos de estar felizes. A equipa sabe que o caminho é longo e muito difícil. O que estamos a fazer é um trabalho diário de crescimento, esse é o objetivo principal. Como já disse, faltam acertar pormenores para podermos chegar mais à frente».