O treinador do Boavista, Daniel Ramos, não quer «facilitismos» na receção ao Belenenses SAD, no duelo da 21.ª jornada, marcado para as 15 horas de domingo, no Estádio do Bessa. Vinda de três vitórias consecutivas, a equipa axadrezada tem, para o seu técnico, de fazer «tudo para que os resultados aconteçam».

«Não podemos passar o jogo e olharmos para ele, dizendo: ‘facilitámos e não fizemos tudo para conseguir um resultado melhor’. Isso é que preocupa e é o alerta que tenho passado. Nada de facilitismos, porque é extremamente difícil vencer e muito mais difícil ter uma sequência de vitórias», afirmou Ramos, este sábado, em conferência de imprensa.

À espera de «um jogo interessante», Daniel Ramos assume que «festejar em casa» com os adeptos do Boavista «é uma dupla satisfação, mas os pontos são a prioridade». «Não dá para adormecer, isto é para andar», notou, ainda.

LEIA MAIS: todas as notícias do Boavista

Gustavo Sauer, punido com um jogo de suspensão após o quinto cartão amarelo na última jornada, não é opção para o Boavista. Dessa forma, Marlon pode regressar à titularidade no flanco esquerdo. Já o espanhol Alberto Bueno sofreu «um traumatismo facial» e tem usado, diz Daniel Ramos, «uma máscara» para se proteger. O número 14 é, assim, uma incógnita para ir a jogo ante a formação de Petit.

O Boavista-Belenenses deste domingo tem arbitragem de Vítor Ferreira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.