Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Sporting por 2-0:

«Fomos apáticos, principalmente na primeira parte. Apesar de organizados e posicionados, nem sempre bem, mas mais ou menos bem, faltou-nos iniciativa de pressão e dificultar de uma forma melhor a construção do Sporting. Deixámo-los aproximarem-se da baliza muitas vezes de borla, de graça, sem que fizéssemos muito.

Faltou-nos mais iniciativa de pressão e de provocar erro. Essa uma das nossas estratégias. Melhorámos significativamente na segunda parte. Tivemos outro tipo de atitude, de abordagem e iniciativa, principamente em situações de pressão e fomos mais atrevidos com bola. Tentámos, arriscámos um pouco mais, mas a primeira parte não foi o que tínhamos desenhado. E isso penalizou-nos bastante.

O resultado da segunda parte é um 0-0. Um jogo mais dividido, com oportunidades mais repartidas. Chegámos muitas mais vezes à baliza do Sporting e tivemos uma ou outra situação para fazer o golo.

É uma vitória que me parece ajustada, o Sporting foi melhor. A primeira parte ficou aquém do que era pretendido. Fomos melhorando no nosso e é sinal de que a nossa equipa precisa de ser mais consistente para termos possibilidades de ganhar mais jogos e fazer mais pontos.

[Ainda está à procura de um caminho para o Boavista?]

«Esta equipa tem características próprias e à medida que vamos conhecendo os jogadores, e eu entrei no processo a meio, vamos percebendo o que podemos extrair mais deles. Há uma ideia de jogo que assumi inicialmente ter para a equipa. Essa ideia de jogo foi alterada para procurarmos um atalho que nos levasse mais rápido aos resultados, que são fundamentais para a estabilidade do clube. Temos melhorado e vamos tentar que a equipa se sinta ainda melhor.

Não tenho dúvidas nenhumas de que a equipa vai atingir o mais rapidamente possível os seus objetivos. Estamos próximos de o fazer.

[Sente que pode ter perdido uma boa oportunidade de pontuar pelo facto de o Sporting estar mais cansado e ter feito algumas alterações devido à Liga Europa?]

«Sendo verdadeiro, acredito que sim. Tínhamos condições para fazer mais na primeira parte e esse mais ia proporcionar outro tipo de instabilidade no Sporting e outro tipo de força anímica, percebendo que estavamos mais próximos da vitória. Ao não conseguirmos fazer isso, demos ao Sporting o que pretendia: chegar à vantagem para gerir o resultado.»