Na análise à goleada sofrida na receção ao Sporting (0-5), na 31.ª jornada da Liga, Stuart Baxter lamentou a noite errática do Boavista. Na noite deste domingo, em conferência de imprensa, o treinador escocês também apontou à visita ao AVS.

«O Sporting é uma das melhores equipas a controlar o espaço. Foi complicado manter o bloco defensivo, até porque o movimento do Gyökeres foi fantástico. Tivemos mais problemas quando estávamos em posse, porque cometemos muitos erros. Demos oportunidades para o Sporting encontrar espaço na transição. Fiquei desiludido. Quando sofremos golos no arranque do jogo, perto do intervalo e no princípio da segunda parte, torna-se ainda mais complicado.»

«O Sporting é diferente do Farense e o nosso capitão, o Seba Pérez, esteve suspenso. Portanto, geri o “onze” consoante o contexto, até pelas lesões. Contra o Farense, conseguimos jogar com dois médios no centro, por exemplo. Esta noite, não contámos com os mesmos jogadores. Ainda assim, quis manter o Van Ginkel entrelinhas. Mas, fomos incapazes, sobretudo pela incapacidade de manter a bola», analisou.

Questionado pelo Maisfutebol sobre a escassa produção ofensiva, para lá do cabeceamento à barra de Miguel Reisinho, aos 12 minutos, o timoneiro dos axadrezados mostrou-se conformado.

«Perdemos a bola demasiadas vezes. Quando poderíamos partir para lances promissores, não concretizámos, não passámos da fase inicial. De notar, inclusive, que o segundo golo do Sporting acontece depois de uma perda a meio-campo, quando estávamos no ataque. Ficámos abertos e sofremos. Precisamos de melhorar a qualidade da posse, além da organização entrelinhas», argumentou.

Sobre o desafio na jornada 32, o treinador do Boavista apontou a uma final.

«O jogo do Farense era matar ou morrer, hoje também era importante pontuar. Mas, o AVS vai ser outro jogo de matar ou morrer, vou pedir aos jogadores para superarem a derrota com o Sporting rapidamente. E não o costumo fazer, porque gosto de retirar ilações. Mas, não temos tempo.»

«Devemos entender que o Sporting é um adversário forte e que esta não foi uma noite feliz. Devemos, juntos, olhar para o que se segue e assegurar de que vamos à Vila das Aves jogar com equilíbrio. Esta derrota deve ser colocada para as costas o quanto antes», terminou.

O Boavista é 18.º e último classificado, com 21 pontos, igualado pelo Farense. Segue-se a visita ao AVS – 16.º e estacionado em lugar de play-off – que guarda três pontos de vantagem sobre os axadrezados.