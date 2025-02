Fary Fae, presidente da SAD do Boavista, apresentou Lito Vidigal como novo líder da equipa técnica e falou nas muitas noites que passou «sem dormir» para levantar a suspensão da FIFA que impedia o clube de inscrever novos jogadores. Com o novo treinador e os nove reforços inscritos, o líder da SAD considera que o Boavista está, agora, em condições de competir «de igual para igual» na luta pela permanência no primeiro escalão.

«Desde que tomei posse, em maio, sempre tive dois objetivos na minha cabeça: inscrever a equipa no verão, para poder competir e, sobretudo, levantar a suspensão da FIFA. Fui eu próprio que fiz tudo, o possível e o impossível, para hoje, graças a Deus, chegarmos a este ponto de hoje. Quando entrei sabia que o Boavista só ia conseguir competir de igual para igual tendo jogadores novos. Não foi possível no verão, mas desde essa altura comecei a trabalhar com o conselho de administração», começou por enunciar o presidente da SAD.

Uma luta que o líder da SAD travou desde que assumiu funções. «Temos um PER (Plano Económico de Recuperação) e tudo tem de ser feito dentro da legalidade para poder ter o assunto resolvido. E consegui, com muito trabalho, com a minha equipa, até poder inscrever os jogadores. E essa inscrição é uma grande alegria para todos nós, mas sobretudo para mim. Passei muitas noites sem dormir, fiz muitas viagens sem dizer a ninguém o que eu fazia para poder levantar esses impedimentos, mas tudo dentro da legalidade e no caminho certo», prosseguiu.

Fary passou, depois, a palavra ao novo treinador, Lito Vidigal, que tem como principal objetivo retirar o Boavista da zona de despromoção (está atualmente no último lugar). «Não sei se é o maior desafio da minha carreira, mas continuo a dizer que o Boavista é o maior clube que já treinei. O Boavista tem alma e esta palavras do presidente adequam-se àquilo que é a grandeza do Boavista. Os boavisteiros não desistem e é essa a mensagem que tem de ser passada aos jogadores. Os que já cá estavam que nunca desistiram e os que estão a chegar que têm de começar, aos poucos, a perceber o que é ser Boavista», começou por destacar o treinador que tinha treinado o Boavista (2018/19).

O Boavista está no último lugar e os reforços que acabaram de chegar estão sem ritmo de jogo. «Sou um homem de desafios, normalmente identifico os problemas e procuro logo soluções. Treinei com os jogadores que estavam à disposição com o objetivo de ganhar amanhã. Esse é o objetivo principal, independentemente daquilo que tenhamos em mãos, do adversário, dos jogadores que estão disponíveis ou não. Temos de encontrar forma de vencer, é essa a mensagem que passo aos jogadores», comentou.

O primeiro teste de Lito Vidigal é já esta sexta-feira, na abertura da 22.ª jornada da Liga, frente ao Estrela da Amadora, um adversário direto. «Isto acaba por tornar-se uma missão e não me importo de assumir esta missão, vai ser duro, vai ser uma reta final do campeonato duríssima, mas acredito que vamos conseguir os nossos objetivos. Vamos ter de saber sofrer juntos, vamos sentir alguns dissabores, mas temos de ser inteligentes para dividirmos estes dissabores e no final possamos festejar o objetivo que é estar na I Divisão», destacou ainda.

A fechar a conferência de imprensa, o novo treinador deixou ainda uma palavra para os adeptos do Boavista que «têm uma grande maturidade e sabem quando exigir».