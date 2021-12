Filipe Ferreira, jogador do Boavista, em declarações à Sport TV após a derrota em Alvalade por 2-0:

«Entrámos bem. A primeira grande oportunidade é nossa, pelo Gorré, e criámos perigo pelo Porozo. A primeira parte foi equilibrada. No segundo tempo o Sporting fez golo com um ressalto, fez logo depois o 2-0 e nós levámos a boa atitude até ao fim.»

«O Sporting ganhou bem. Nós demos uma boa resposta no jogo anterior, hoje jogámos em casa do campeão e tenho a certeza que a vitória vai chegar já no próximo jogo.»