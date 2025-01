O próximo sábado marca o primeiro dia do resto da vida do Boavista. Será então, no dia 18 de janeiro, que os associados são chamados a votar nas eleições para a presidência, as quais decorrem num contexto de grandes desafios desportivos, financeiros e estruturais.

Filipe Miranda, gestor e ex-guarda-redes do clube, e Rui Garrido Pereira, advogado, lideram as duas listas que disputam a liderança para o mandato 2025-2027.

O Boavista, atualmente no último lugar da Liga, enfrenta um período decisivo e Filipe Miranda sublinha, em entrevista à Agência Lusa, a urgência de modernizar o clube.

«Serão eleições muito decisivas. Infelizmente, todos sabem do momento que o Boavista atravessa. O clube está obsoleto e queremos mudar isso o mais rápido possível. Foi por isso que me candidatei.»

O candidato destaca ainda que a sua decisão de avançar terá inspirado outros a apresentar alternativas, reforçando a vitalidade do clube.

Por sua vez, Rui Garrido Pereira valoriza a participação dos sócios como um sinal de saúde institucional: «Que possamos ser notícia pela grande afluência às urnas. É essencial que os sócios tenham um papel ativo na definição do futuro do clube.»

O advogado propõe diálogo com ex-presidentes e defende uma transição célere caso vença.

O processo eleitoral decorrerá no Estádio do Bessa entre as 10h e as 18h, após a resolução de questões administrativas na candidatura de Filipe Miranda, que está ligado ao futsal do clube há cerca de 20 anos.

A eleição marca também a saída de cena de Fary Faye, presidente da SAD, que retirou a candidatura no mês passado, denunciando pressões. Este sufrágio é o primeiro desde 2009 a contar com mais de uma lista concorrente. O atual presidente, Vítor Murta, não se recandidata, encerrando um mandato de seis anos marcado por dois triunfos eleitorais sem oposição.