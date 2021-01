Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois do empate com o Marítimo (0-0), no Estádio dos Barreiros:

- A minha opinião e a do Milton é que este foi um jogo muito equilibrado, com poucas oportunidades de golo, mas com sinal mais para o lado do Boavista, aliás, o facto do guarda-redes do Marítimo ter sido o melhor em campo demonstra isso.

- Nós ainda andamos à procura de um equilíbrio na equipa e hoje foi visível, a equipa foi capaz de melhorar num dos pontos mais complicados que era a sua incapacidade de controlar o jogo e os golos sofridos.

- O trabalho desenvolvido nestas três semanas foi sobre esses pontos, como equilibrar a equipa e como defender melhor para poder atacar e hoje defendemos bem, a equipa defendeu toda bem e depois a atacar não fomos tão competentes como fomos a defender, nem sempre é fácil quando do outro lado também tem uma equipa com bons argumentos.