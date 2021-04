Jesualdo Ferreira considera que o Boavista terá de colocar em campo «muito sacrifício, trabalho coletivo e grande união» para vencer o Paços de Ferreira nesta sexta-feira.

«A equipa tem consciência das dificuldades e do valor do adversário, mas sabe que pode e tem capacidade para chegar onde quer. Queremos fazer um bom jogo e repetir aquilo que temos feito em alguns jogos e nos quais as coisas acabaram por ser definitivamente alteradas por uma série de situações que foram acontecendo», afirmou.

O técnico dos axadrezados lamentou algumas decisões das equipas de arbitragem nos jogos do Boavista e admitiu que isso tem afetado a equipa psicologicamente. «Tira-os capacidade e deixa-nos revoltados. A revolta nem sempre origina grandes performances», vincou antes de falar sobre a equipa de Pepa, que ocupa um surpreendente quinto lugar no campeonato.

«O Paços atesta um pouco a continuidade das pessoas e dos trabalhos. Este ano impôs-se desde o início e a sua classificação é um prémio para jogadores, treinador e clube. Gosto do Pepa como pessoa e treinador e tenho satisfação em dizer que ele já garantiu um estatuto que lhe permite estar tranquilo e fazer o seu trabalho na Liga», concluiu.