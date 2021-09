João Pedro Sousa, treinador do Boavista, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

«O que condicionou a nossa fraca exibição na primeira parte foi a nossa forma como entrámos no jogo. Queríamos ser mais pressionantes, corajosos, agressivos e ambiciosos, mas não o conseguimos transportar isso para o jogo. O primeiro golo do Benfica surge por volta dos 13 minutos e até aí não tivemos mais de um minuto a bola. Quando isto acontece contra um adversário tão forte como o Benfica, temos de ter a bola, se não o adversário tem capacidade de finalizar em qualquer situação na nossa área. Conseguimos empatar ao forçar o erro do adversário. Mas depois fomos demasiados ingénuos no segundo golo sofrido. A equipa quebrou um bocadinho aí porque percebeu o enorme erro que cometeu.

Ao intervalo retificámos, não em termos táticos, mas mudámos a nossa atitude, fomos mais reativos. Não esperámos que as coisas acontecessem para reagirmos, que foi um bocadinho o problema na primeira parte. Na segunda parte disputámos mais o jogo, fomos à procura de ser felizes. O resultado é justo para o Benfica.

Percebemos neste jogo o que precisamos de fazer para ser competitivos. Ficaremos mais fortes e no futuro vamos abordar de forma diferente estes jogos com um grau de dificuldade maior.

Com um esquema de três centrais o primeiro golo não tem muita justificação. Quando tentámos sair era para atrair a primeira linha de pressão do Benfica. Tivemos dificuldades porque não conseguimos chegar ao jogo exterior. O Benfica pressiona muito. É muito difícil jogar com o Benfica. Temos de ser muito rápidos a reagir e a pensar.»

[Sobre o plantel]

«Temos tido algumas lesões, os jogadores chegaram tarde na janela de transferências. O que me deixa satisfeito é que lutamos para vencer em todos os jogos.»

É um orgulho para mim ver o Diogo Gonçalves e o Gil Dias, que trabalharam comigo no Famalicão, vê-los a chegar a este patamar. A ‘culpa’ não é minha, é do Diogo por ter a capacidade e a qualidade que tem. Há uns dias já tinha dito que ele é um jogador para equipa grande. Pelo profissional que é, pelo jogador que é e pela competência que tem. Estou muito orgulhoso por ele e pelo Gil Dias representarem um grande clube e estarem a jogar a este nível. Parabéns para eles.»