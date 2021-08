João Pedro Sousa, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa depois da vitória por 2-0 sobre o Santa Clara:



«Não gostei nada da primeira parte. Entrámos mal. Preparámos o jogo, mas não fizemos o que queríamos por maus posicionamentos. O jogo tornou-se muito pastoso, sem a velocidade que queríamos. Não estivemos bem. Ficámos com a falsa sensação de ter o jogo controlado e isso não estava a acontecer. Retificámos os posicionamentos ao intervalo e abordámos a segunda parte como queríamos abordar a primeira. Fizemos mais com bola e sem bola no segundo tempo.»



[sobre a aposta numa linha de três centrais]



«No último jogo já tínhamos dado uma boa resposta a jogar assim, não teve a ver com a presença de dois avançados no Santa Clara. A equipa tinha dado uma boa resposta já na partida anterior a jogar desta maneira e preparámos o jogo para jogar assim.»