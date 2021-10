João Pedro Sousa, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa após a derrota por 4-1 no Dragão:



«Estivemos muito longe do que devíamos fazer. Nunca equilibrámos e nunca fomos competitivos. Entrámos encolhidos e assustados. A primeira parte foi isso. Estava 2-1 e não era mau para o nosso rendimento. Na segunda parte equilibrámos um pouco jogo, beneficiámos da diminuição da pressão do FC Porto. Mesmo assim perdemos por 4-1.»



«Estamos num registo de sete jogos sem ganhar. Isso revela as nossas dificuldades e os problemas que temos tido. Temos de melhorar o nosso jogo em todos os momentos.»



[sobre a aposta em cinco defesas]



«Sentimos que ficamos mais fortes com a linha de cinco, porque infelizmente temos tido lesões sistemáticas nos nossos centrais. A ideia tem passado por reforçar o corredor central. A curto prazo queremos mudar as coisas e preparar uma forma de jogar diferente.



«Nesta altura qualquer jogo é difícil para nós. Está a ser complicado. Não nos podemos estar sempre a queixar, temos é de arranjar soluções.»