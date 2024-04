Jorge Simão é a voz da vivacidade do Boavista na disputa pela manutenção na Liga. Na 31.ª jornada, os «Axadrezados» visitam o quinto classificado, o Vitória de Guimarães, depois do empate caseiro ante o Estrela da Amadora (1-1).

Ainda assim, os pontos perdidos em casa face a um «rival» direto não beliscam a confiança do timoneiro das «Panteras».

«Estamos vivos. Percebo o quão difícil tem sido a época para este grupo. Mas, esta rapaziada está viva. Cada jogo será uma verdadeira luta, porque todas as equipas têm os seus objetivos ainda por confirmar», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Numa fase em que o Boavista não vence há cinco jornadas e o lugar de play-off de manutenção está a dois pontos, Jorge Simão – que regressou a um cargo que ocupou entre 2017 e 2019 – admite ter pouca margem para imprimir o seu cunho na equipa. Aliás, sublinha, seria perigoso incutir demasiadas alterações nesta fase da temporada.

«O mais importante é perceber o contexto. Entrei para fazer cinco jogos. Eu acho que o perigo, na minha cabeça, é ter a vontade, o ímpeto ou o impulso de querer alterar muita coisa. De querer colocar a equipa a jogar à minha imagem. São areias movediças porque pode tornar-se contraproducente», argumentou.

Questionado sobre o Vitória de Guimarães, Jorge Simão teceu alguns elogios.

«É uma equipa que tem a ambição legítima de lutar pelo pódio. Vem de três jogos em que não conseguiu vitórias. Esperamos uma equipa que queira entrar forte para ganhar», rematou.

Robert Bozeník, a recuperar de lesão no ombro esquerdo, é a principal baixa entre as «Panteras», juntando-se a Luís Henrique e Júlio Dabó no boletim clínico. Em sentido contrário, o capitão Sebastián Pérez regressa, depois de cumprir castigo, pela expulsão aquando da visita a Arouca.

O Boavista ocupa o 13.º posto, com 30 pontos, e visita o Vitória de Guimarães, quinto, com 57 pontos. A bola no Estádio D. Afonso Henriques rolará a partir das 20h30 deste sábado, num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Ao leme da arbitragem estará Luís Godinho.