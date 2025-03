O treinador do Boavista, Lito Vidigal, destacou a importância de manter o ciclo de vitórias e a evolução da equipa.

«Vai ser um jogo difícil contra uma equipa de qualidade, que está a fazer uma boa campanha. Mas a minha equipa tem vindo a crescer semana após semana. Precisávamos de uma vitória, conseguimos e agora queremos voltar a ganhar. É importante prolongar este momento o máximo tempo possível», afirmou na conferência de imprensa para o jogo contra o V. Guimarães, a contar para a 25.ª jornada da Liga.

O Boavista, que atravessa uma fase delicada, encara este jogo como crucial na luta pela manutenção. «Ganhando este jogo, entramos dentro do grupo das equipas que estão a competir para ficar na Liga. Acreditamos nisso e trabalhamos para isso», reforçou Vidigal.

O técnico sublinhou a evolução da equipa e a necessidade de recuperar a identidade do clube. «A atitude competitiva tem sido cada vez mais forte. Temos de resgatar a alma boavisteira. O Boavista tem uma identidade própria e temos que recuperar essa essência», disse.

Sobre o V. Guimarães, Vidigal reconheceu a qualidade do adversário, mas garantiu foco total na sua equipa. «Gostava que o Vitória tivesse sucesso na Liga Conferência, mas o meu foco está nos meus jogadores. Trabalhamos para ser competitivos».

O treinador também destacou a importância do plantel e do apoio dos adeptos. «Todos os jogadores são fundamentais, mesmo os que não entram em campo. E os adeptos são a alma do clube. Se tivermos uma boa casa no domingo, será uma grande força para nós».

O Boavista, último classificado com 15 pontos, recebe este domingo, às 20h30, no Estádio do Bessa, o V. Guimarães, sétimo com 35 pontos.