Nuno Santos, jogador do Boavista, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do FC Porto (0-5), no Estádio do Bessa, em jogo da segunda jornada da Liga:

[O que mudou da primeira para a segunda parte?]

- Creio que foi a eficácia do nosso adversário. Não acredito que o jogo transpareça o resultado, creio que a eficácia foi o fator determinante. Não era a imagem que queríamos deixar, mas quero deixar uma mensagem de orgulho pelo símbolo que trazemos ao peito, com a consciência que vamos fazer muito melhor no futuro.

[A equipa baixou os braços?]

- Quando uma equipa está a perder por 3-0 é difícil encontrar algum tipo de motivação com o tempo que estava no placar, mas a minha mensagem foi para não baixar os braços. Nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. Temos de acreditar e nós próprios, no nosso valor. Estamos juntos há pouco tempo, mas são todos jogadores de qualidade, tenho a certeza absoluta que quando conseguirmos transmitir o nosso valor dentro do capo, vamos ser muito fortes.

[Experiência no plantel pode ser importante nos próximos dias?]

- Foi um jogo, não era esta a imagem que queríamos passar. Deixámos tudo em campo, como sempre, em todos os momentos, agora vamos trabalhar para no próximo jogo contra o Moreirense conseguirmos os três pontos e darmos uma boa imagem do que nós somos.