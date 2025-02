Lito Vidigal foi anunciado como novo treinador do Boavista.

O técnico assinou contrato até final da temporada, aceitando a difícil tarefa de retirar o clube axadrezado do último lugar da Liga, numa fase em que a SAD axadrezada até está proibida pela FIFA de inscrever novos jogadores.

Trata-se de um regresso de Lito Vidigal ao Bessa, ele que já orientou a equipa nas épocas de 2018/19 e 2019/20, nas quais o Boavista terminou no oitavo e 12ª lugar da Liga, respetivamente.

Aos 55 anos, e após 191 jogos na Liga, o treinador estava no desemprego desde junho do ano passado, quando conseguiu salvar o Feirense, no play-off frente ao Lusitânia de Lourosa, da descida à Liga 3.