Pedro Malheiro anunciou esta terça-feira a saída do Boavista, ao fim de sete temporadas.

Nos axadrezados desde 2017/18, o lateral português recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida aos adeptos. Acompanhado por um vídeo com alguns dos melhores momentos que viveu ao serviço do clube, o texto destaca o apoio que sentiu pelos associados e deixa em aberto um novo capítulo na carreira do jogador.

«Foram mais de sete anos de xadrez ao peito, anos de muita dedicação e de um imenso orgulho por representar cada um de vocês. O Boavista tornou-se uma segunda casa, uma família e cada momento contribuiu para me moldar como jogador e pessoa. Agora dou início a um novo capítulo na minha carreira e sei que esta jornada só é possível graças à base sólida que construí ao longo dos anos com a ajuda de todo o staff», pode ler-se.

Ao serviço do Boavista, Pedro Malheiro fez oito assistências e dois golos em 79 jogos pela equipa principal. O próximo passo na carreira do atleta deve passar pelo Trabzonspor, clube que o está prestes a anunciar.

Veja a mensagem de despedida de Pedro Malheiro: