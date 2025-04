O Boavista chegou a acordo com Stuart Baxter para assumir o cargo de treinador principal da equipa na reta final da época.

O técnico anglo-escocês assinou um contrato válido até ao final da próxima temporada, ou seja, até junho de 2026.

Baxter conta com passagens por diversos clubes e seleções, tendo trabalhado em Portugal, ao serviço do Vitória de Setúbal, além de Suécia, Noruega, Japão, Índia e Turquia. Ao longo da sua carreira, orientou também a seleção de Sub-19 de Inglaterra e ainda as seleções principais de Finlândia e África do Sul.

O novo treinador do Boavista, de 71 anos, tem no seu palmarés a conquista do campeonato sueco e duas Taças da Suécia, bem como dois campeonatos sul-africanos, três taças da África do Sul e duas taças da Liga do mesmo país.

Jorge Couto, que assumiu a equipa de forma interina após a saída de Lito Vidigal, integrará o staff técnico liderado por Stuart Baxter.

O Boavista é 18.º e último classificado da Liga, com apenas 18 pontos, e tem a permanência cada vez mais dificultada, quando ainda tem cinco jogos por disputar.