Petit, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, depois da derrota diante do Casa Pia (0-2), em jogo da terceira jornada da Liga:

O Boavista sofreu os golos no melhor período, como explica?

- Chegamos foi tarde. A primeira parte foi muito má. Tínhamos avisado que o calor ia ter influência, ao intervalo falámos com eles sobre o que se estava a passar. Na segunda parte corrigimos, tivemos três ou quatro lances em que podíamos ter feito golo no nosso melhor período. Atacámos bem a profundidade, o que não tínhamos conseguido fazer na primeira parte, mas acabámos por sofrer dois golos. No melhor período tivemos situações, mas não conseguimos fazer. Parabéns ao Casa Pia.

Perdeu os primeiros pontos quando passou a ter o plantel completo…

- A chegada dos reforços não quer dizer que venham para ajudar, tê de ser integrados. Se tivéssemos sido iguais aos que fomos o início da segunda parte, o jogo tinha sido diferente. Temos de analisar o que se passou na primeira parte e depois na segunda, e falar já com os jogadores amanhã. A diferença é que a disponibilidade na segunda parte foi diferente da primeira. Na primeira parte não tivemos mobilidade. O Casa Pia tinha três na frente para três centrais, mas depois abria um grande espaço. Com o Salvador entrelinhas conseguimos criar mais situações, mas isso estava trabalhado desde o inicio da semana.

Substituições foram reação ao resultado?

- Já o ia substituir o Filipe porque ele estava ali a queixar-se. O Filipe já tinha um amarelo, o golo acontece porque ele pode levar um segundo. Tentámos ajustar com o Malheiro no lado esquerdo, com o Salvador Agra. No nosso melhor período, foram cerca de vinte minutos, em que tivemos três ou quatro situações, mas se tivéssemos feito logo isso de início o jogo tinha sido diferente.