Petit, treinado do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (1-3), no Estádio da Luz, no jogo que encerrou a 21.ª jornada da Liga:

O que faltou ao Boavista para sair com pontos da Luz?

- Faltou marcar mais golos do que o Benfica. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, pelo momento que o Benfica atravessa. Na primeira parte, não tivemos situações de golo, fruto do mérito do Benfica pela pressão que nos fez. Na segunda parte, o Benfica marcou e reagimos com um bom golo, numa boa jogada. Disputámos o jogo até ao fim. O terceiro golo surge numa altura em que procurávamos marcar.

O Boavista defendeu bem, mas não conseguiu sair a jogar. Mérito do Benfica?

- Quando se passa muito tempo a defender, o discernimento não é igual. O Benfica pressionava bem e tornou-se difícil sairmos para o ataque. Nestes jogos, os detalhes fazem a diferença. Estamos a trabalhá-los e a fazer crescer os jogadores. Fizemos um bom jogo, não tivemos tanta bola como queríamos. Temos jogado num 4x3x3. Sabíamos que o Benfica metia muitos jogadores por dentro. Trabalhámos nesse sentido. Com os três médios fechámos o espaço interior.

Um jogo longe de casa, às 21h15 da noite. Que acha deste horário da Liga?

- É o que a Liga que marca. Marca outros às 19, outros às 21h15, é a Liga que decide os horários, não vou falar sobre isso, compete a outras pessoas.

Depois da resposta do Boavista ao primeiro golo acreditou noutro resultado?

- Acreditámos sempre que podíamos sair daqui com outro resultado. O nosso processo, em termos defensivo, estivemos bem. Sofremos o golo, conseguimos reagir e, quando o jogo estava equilibrado, o Benfica teve mais bola e marcou. O jogo foi bastante disputado até ao final.