O Boavista está sem qualquer pressão na classificação da Liga, mas Petit quer dar uma «prenda» aos adeptos no último jogo da temporada no Estádio do Bessa, está determinado em fazer uma segunda volta melhor do que a primeira e quer também deixar o Sp. Braga desconfortável na luta pelo terceiro lugar.

«O último resultado [derrota em Barcelos] não foi aquele que queríamos, mas a exibição esteve lá e estamos a crescer de jogo para jogo. Por isso, esperamos um duelo aberto e com muita qualidade e intensidade. Queremos ser uma equipa muito igual àquela que temos sido e, sobretudo, terminar bem a época em casa e fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. O nosso foco e o nosso objetivo são esses», destacou o técnico, em conferência de imprensa.

O Boavista perdeu na última deslocação, diante do Gil Vicente (1-3), mas vive o melhor ciclo de resultados em casa, com três vitórias consecutivas, enquanto os minhotos estão a uma vitória de assegurar, pelo menos, o terceiro lugar no campeonato, que vale o acesso à terceira pré-eliminatória da edição 2023/24 da Liga dos Campeões.

«As duas equipas estão a atravessar um momento positivo a nível de qualidade de jogo, mas são diferentes. O Sp. Braga tem lutado pelos lugares cimeiros, surge muito moralizado pela época que está a fazer e venceu oito dos seus últimos dez jogos. Vai ser um jogo difícil, mas quem vem ao Bessa já sabe que este estádio é extremamente difícil. Esperamos dar uma boa resposta e acabar bem no nosso último jogo em casa», reiterou.

Expulso em Barcelos, Petit foi punido com um jogo de suspensão e vai ser substituído no banco de suplentes pelo treinador-adjunto Nuno Pereira, numa fase em que o Boavista já atingiu 19 pontos durante a segunda volta, contra os 21 acumulados na primeira metade.

«Fui expulso e aceito [o castigo]. Não foi uma coisa muito grave, mas tenho adjuntos que trabalham comigo há algum tempo e sabem aquilo que queremos. É fundamental que os treinadores estejam no banco, mas já passei uma vez por isso esta época e estou mais preocupado em pôr a equipa a jogar bem. Fico sereno lá em cima [na bancada]», notou.

A receção ao Sp. Braga vai ser precedida de uma homenagem ao guarda-redes brasileiro e capitão Rafael Bracali, que comunicou, na quinta-feira, que vai terminar a sua carreira no final desta época, no mesmo mês em que celebrou 42 anos.

«É um jogador fundamental para o balneário, para o crescimento dos nossos jogadores e por aquilo que dá a nível de rendimento desportivo. Nunca olho para a idade, mas para o rendimento que ele deu ao longo desta época e meia comigo. Há, por um lado, a tristeza de o ver a sair, mas faz parte do futebol encarar outras funções. Fico igualmente feliz por essa decisão, mas o foco dele é estar bem na baliza e fazer o que sempre fez», avaliou.

Petit está privado do eslovaco Róbert Bozeník (castigado) e escusou-se a revelar o nome de um dos habituais titulares que «não joga mais esta época», devido a problemas físicos, ao passo que o nigeriano Bruno Onyemaechi já recuperou de lesão e está apto para o jogo deste sábado.