Petit, treinador do Boavista, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 2-0:

«Fizemos um bom jogo. Estávamos a defrontar o atual líder, uma equipa com muita qualidade e procesos definidos. Foi um jogo intenso e muito bem jogado.

Só não gostei dos últimos 5 minutos, ainda agora disse-o aos meus jogadores. (...) Mas o jogo esteve sempre até ao fim.

Na primeira parte temos uma oporuntidade do Robert [Bozeník]. O Sporting fez um golo e controlou mais o jogo, com mais bola, mas também tivemos períodos com bola e conseguimos chegar à área.D

Na segunda parte viemos com a mesma atitude e compromisso.

Tivemos de fazer algumas alterações. (...) Por uns centímetros não conseguimos empatar. E, num lance em que podíamos ter definido de outra maneira, com quatro contra dois, perdemos a bola e sofremos o segundo golo do Sporting.»

[Equipa melhorou com as alterações, mas quando mexe nos jogadores, também tem de mexer no posicionamento das peças. Difícil?]

«Temos os jogadores que temos e é com eles que vamos para a frente. Não me queixo. Tento evoluir esses jogadores. Eles estão a crescer e têm de crescer mais rápido.»

[Boavista não marca pela primeira vez à nona jornada. Isto faz cair por terra o rótulo de treinador defensivo que lhe foi colado?]

«Não. Já na época passada fomos a melhor equipa em termos ofensivos. Como treinador, o mais importante é a valorização dos ativos e fazer crescer estes jogadores e sermos mais ambiciosos no futuro próximo.

Ainda não tínhamos perdido em nossa casa. Há que dar os parabéns ao Sporting, que foi melhor.»