Petit, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-2), na Amoreira, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Regresso às vitórias]

- Penso que foi um jogo bem trabalhado em termos estratégicos. Demos a iniciativa de eles saírem, com os blocos sempre juntos e isso permitiu ao Estoril circular por trás, sem grande perigo, e conseguimos chegar à igualdade. Nesse período, controlámos um pouco, com mais segurança com bola.

- Na segunda parte corrigimos algumas situações com bola, tentámos circular melhor mas mais uma vez sem muitas oportunidades chegámos ao 2-1 numa bola parada e tivemos a grande penalidade. Depois, trabalhámos para que isto acontecesse, trabalhámos bem e conseguimos a primeira vitória fora num jogo bastante difícil com uma equipa bem trabalhada. Há que dar mérito aos jogadores e dar os parabéns aos adeptos que nos apoiaram.

[O Boavista tem sempre andado atrás do prejuízo]

- Já estamos há umas seis jornadas sempre a sofrer primeiro, em vantagem somos muito fortes na transição. Aqui não conseguimos arriscar muito, o Estoril é uma equipa perigosa, e valeu pelo jogo e pela primeira vitória fora, que é o mais importante. Deixa-nos mais tranquilos e a respirar melhor.

[Opções na defesa]

- Nós treinadores temos de observar as equipas adversárias contra as quais vamos jogar e achamos que os três da frente do Estoril iam bater com os nossos centrais num jogo de pares. Muitas vezes não foi tão bem jogado, mas temos de ver onde o adversário nos vai criar perigo e nós, ajustarmos o que podemos fazer em termos ofensivos.