Petit, treinador do Boavista, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (1-4), no Estádio do Bessa, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

O FC Porto entrou muito pressionante, mas o Boavista ainda resistiu numa primeira fase.

- É um jogo extremamente difícil, frente a um adversário com muita qualidade, sempre candidato ao título. Sabíamos que o FC Porto ia entrar muito forte, é uma equipa que procura o jogo interior, mas também o ataque à profundidade. Tentámos tirar isso e encurtar o espaço ao máximo. O FC Porto teve ali uma ou outra situação, mas conseguimos controlar. O FC Porto na primeira parte foi muito superior e nós, na estratégia que tínhamos definido, não conseguimos. O nosso critério era sair por trás, porque o FC porto tem sempre os dois pontas a pressionar, mais dois alas que vêm muito na pressão. Queríamos, com o Mangas e o Malheiro mais baixos, controlar por fora, para depois ligar dentro, mas não conseguimos, perdemos alguns lances e, numa bola parada, sofremos o golo. Na primeira parte não conseguimos criar muitas situações de perigo, nem muitas aproximações.

- Na segunda parte tentámos entrar de outra maneira, entrámos melhor no jogo, com mais aproximações e duas ou três situações de canto. Depois quando mexi na equipa, com a entrada do Bruno [Lourenço] e do Gorré, para dar mais qualidade, mais saída de bola, o Régis foi expulso e tornou tudo mais difícil. A seguir o FC Porto fez o 2-0 e depois o 3-0. É uma vitória justa do FC Porto, nós não conseguimos, apanhámos um FC Porto muito forte.

Depois do Boavista fazer o 3-1 ainda permitiu o 4-1, foi desconcentração?

- É o momento que estamos a atravessar, não foi só hoje, com o Vizela também fizemos um golo e passado um minuto sofremos. É a concentração, são os detalhes, trabalhamos isso durante a semana. Temos aqui um jogador que há um mês e meio estava no CNS, são as dores de crescimento que estamos a ter. Corrigimos todos os dias, trabalhamos isso, mas o momento não está a ser favorável para nós. Agora vem esta pausa sem campeonato, mas com taça. Houve ali detalhes que fazem a diferença, bolas na profundidade sem fechar por dentro. Tínhamos alertado se jogasse o Galeno num 4x4x2, é um jogador que consegue muita profundidade. São pormenores, mas depois os jogadores é que têm de decidir lá dentro e têm de comunicar mais, porque sem comunicação torna-se difícil uma equipa jogar.

Este dérbi custa mais perder do que os outões jogos?

- Não, todos os jogos custam perder, porque são três pontos que deixamos. Queríamos reagir, andamos aqui nesta fase, mas temos de ser homenzinhos para nos levantar, continuar a trabalhar e corrigir aquilo que está menos bem. Queremos mais para o Boavista, esta é a nossa vida e, se queremos algo mais, temos de trabalhar e estar concentrados, não só os que jogaram, mas também aqueles que ficaram no banco.

Na época passada o Boavista foi semifinalista da Taça da Liga, vai aproveitar este momento para gerir ou vai jogar com os melhores?

- Nestes dois dias vou procurar perceber o que está a acontecer nos últimos tempos, vou ver os treinos que muitas vezes são o reflexo do que acontece nos jogos. E vou preparar o onze que me der melhores garantias para preparar bem o jogo da Taça da Liga. É uma competição em que já estivemos na Final Four, queremos estar e vamos jogar com aqueles que acharmos que estão melhor preparados.