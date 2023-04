Petit, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do marítimo (2-4), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Ainda acreditou na reviravolta?

- Sim e tivemos oportunidade também para chegar ao empate. Mas foi uma entrada má da nossa parte. Eles [Marítimo] fizeram o 2-0 nas duas oportunidades que tiveram e nós não nas três/quatro situações que tivemos. Falámos ao intervalo e tentámos corrigir, só que entras e numa perda de bola fácil, dá mais uma transição e dá o 3-0. Tivemos que correr atrás do prejuízo e chegámos ao 3-2. Mas na parte final, fizeram o 4-2, apesar de termos tido oportunidades para chegar ao empate.

- Mas acho que nós deveríamos ter feito mais do que fizemos hoje. Temos que ser ambiciosos e esta tem de ser a mentalidade. Isto é um alerta para os nossos jogadores. Não podemos permitir sofrer quatro golos contra uma equipa que está numa fase complicada e que tem o ataque menos produtivo.

Sente a equipa numa fase de relaxamento?

- Nós tentamos todos os dias que isso não aconteça. Queremos que os jogadores sejam ambiciosos e queiram sempre mais. Mas há coisas que não podemos controlar, como receções de passes, passes falhados sem pressão nenhuma.

- Agora, os jogadores têm de estar focados pois ainda faltam oito jogos pela frente - são 24 pontos - e isto muitas vezes é como acaba e não como começa.