Petit considera que o Boavista está «num bom momento» e quer ver a sua equipa, com o apoio dos adeptos, «rentabilizar» esse bom momento este sábado, na receção ao Rio Ave (18h00), em jogo da 29.ª jornada da Liga, com a conquista dos três pontos.

«Estamos num bom momento e queremos dar continuidade, valorizando os nossos jogadores e o espetáculo», começou por destacar o treinador, em conferência de imprensa, fazendo referência ao amargo de boca que ficou no empate com o Vizela (1-1), na última jornada.

«Temos que pegar em tudo o que fizemos de bem com o Vizela, em que demonstrámos qualidade, personalidade e fizemos um jogo bem conseguido, e trabalhar sobre isso. Pena termos sofrido o golo. Mas isso já faz parte do passado», acrescentou.

Petit quer agora «dar uma boa resposta» e, para isso, conta com «o apoio incondicional dos adeptos», para recupera os três pontos perdidos na primeira volta em Vila do Conde (0-1), um resultado que o treinador classificou como «enganador», dado que «o Boavista dispôs de várias oportunidades», algumas das quais «na cara do golo».

«O Rio Ave está um ponto à nossa frente, mas nós queremos muito trabalhar para conquistar estes três pontos, chegar aos 37, e é esse o objetivo, ambição e a nossa mentalidade», defendeu.

Apesar de apontar para a vitória, Petit espera «um jogo difícil com o Rio Ave», que «tem qualidade e jogadores experientes», mas considera que, para conquistar os três pontos, a sua equipa tem que «olhar mais para o que pode fazer» do que para as qualidades do adversário.

Petit não aceita a ideia de que campeonato já tenha acabado para o Boavista e traçou como objetivo para os seis jogos que faltam «trabalhar todas as semanas para valorizar os jogadores, o coletivo e tornar a equipa mais forte» de jornada para jornada.

«Ainda temos muitos pontos em disputa. Queremos muito conseguir estes três pontos [com o Rio Ave] e, sucessivamente, tentar fazer o mesmo em cada jogo. No final, logo se verá e faremos as contas», destacou ainda.