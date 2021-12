O Boavista goleou o Sp. Braga por 5-1 e deixou no ar um cheiro a Boavistão. Petit está de volta a casa, aplaude a goleada na Taça da Liga, mas avisa que só conseguirá passar um bom Natal se a equipa repetir a dose contra o Moreirense, agora para o campeonato.



«Tivemos dois jogos exigentes esta semana, mas temos jogadores prontos para dar uma boa resposta. Vamos apanhar um opositor forte e difícil e queremos dar continuidade ao que fizemos de bom. A última vitória só será valorizada se dermos uma boa resposta e conquistarmos três pontos. Acredito que os 11 jogadores que atuarem são aqueles que me vão dar as melhores garantias», disse o treinador dos axadrezados em conferência de imprensa.



«Queremos ser competentes e fortes no futuro e dar estas vitórias aos adeptos, mas cada jogo tem a sua história. São duelos difíceis e temos de ser muito competitivos. Depois, a qualidade dos jogadores vai melhorando a cada dia e jogo, porque estão a acreditar no trabalho e no processo da equipa a nível ofensivo e defensivo. Esperamos dar uma boa resposta. Tem de haver continuidade para estarmos felizes durante esta pausa e passar um bom natal.»



Petit não se compromete com esquemas táticos e formas de atuar. Para já, assegura, o principal é retirar «o melhor» de cada um dos seus atletas.



«Às vezes, quando entras a meio, tens de te adaptar aos atletas. Cada treinador tem as suas ideias e variantes para tentar tirar o melhor partido de cada jogador e posição. Há que analisar as individualidades para tornar o coletivo muito mais forte, seja em ‘3-4-3’ ou em ‘4-3-3’, que também temos trabalhado e poderá surgir a qualquer momento.»



O Boavista, 14.º colocado, com 12 pontos, recebe o Moreirense, 17.º e penúltimo, com nove, mas menos um jogo, no domingo, às 17:00, no Estádio do Bessa. O árbitro será o francês Jéremie Pignard.



Alireza e Javi Garcia (lesionados) e Jackson Porozo (castigado), são os ausentes.