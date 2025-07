Uma das portas de acesso ao Estádio do Bessa foi arrombada esta terça-feira por inspetores da Polícia Judiciária que está a fazer buscas no Boavista no âmbito de uma investigação a vários casos de corrupção e também gestão danosa num clube que, esta época, caiu da Liga para os distritais.

A notícia foi avançada, em primeira mão, pelo Correio da Manhã, mas a CNN Portugal já está no local, junto à porta arrombada, por onde entraram os inspetores da Polícia Judiciária, depois de os funcionários que estavam no interior do estádio terem recusado abrir a porta, alegadamente, por falta das chaves.

Além das buscas no interior do Estádio do Bessa, avança também o Correio da Manhã, também estarão a ocorrer buscas domiciliárias a dirigentes do clube portuense.

Mais um problema para o histórico clube que, ainda na passada sexta-feira, fez um pedido de insolvência devido às crescentes dificuldades financeiras que também ditaram o afastamento de todas as competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol.