O presidente do Boavista, Vítor Murta, acompanhou Petit à sala de imprensa do estádio Cidade de Barcelos depois da derrota da equipa contra o Gil Vicente (3-1), na ronda inaugural da Liga.



O dirigente axadrezado teceu duras críticas ao árbitro Ricardo Baixinho na avaliação aos lances que resultaram no segundo e terceiro golos gilistas e pediu que as comunicações entre o árbitro e o VAR fossem públicas. Além disso, Vítor Murta pediu que o futebol português precisa de fazer uma reflexão em torno da arbitragem.



O presidente do Boavista aproveitou ainda a presença na sala de imprensa para denunciar o uso excessivo de força por partes das autoridades policiais que o expulsaram de uma zona do estádio à qual tinha acesso por autorização do clube visitado.



Vítor Murta acrescentou que ia «pedir as imagens» do episódio ao Gil Vicente, frisando que «ninguém está acima da lei» e que houve uma «falta de respeito absoluta ao Boavista e ao seu presidente».



Por sua vez, Petit abordou sobre o tema e defendeu que os árbitros «são peças fundamentais no futebol» e que deviam ter um espaço para se expressarem ou justificarem as decisões que tomam em campo.