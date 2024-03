Ricardo Paiva, treinador do Boavista, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Famalicão:

«Fica um bocado um amargo de boca pelo que fizemos na segunda parte, mas um ponto é sempre um ponto, não podemos deixar de olhar para as coisas desta forma. Entrámos bem no jogo, chegamos com perigo à baliza, mas acabámos por sofrer cedo e podia surgir o fantasma dos últimos jogos.

A equipa deu uma resposta fantástica nesse aspeto e conseguimos cumprir o plano de jogo e levar as nossas ideias para o campo. Fizemos uma segunda parte muitíssimo bem conseguida e penso que a vitória nos assentava bem.

Nós temos adversários que têm as suas valias e as suas armas. Na primeira parte acho que não tivemos uma quebra, o Famalicão é uma equipa com uma ideia de jogo clara e que empurra uma equipa para trás. Aconteceu em algumas situações, nós conseguimos ajustar e acho que foi um jogo bem conseguido da nossa parte.

[sistema tático do Famalicão e Boavista] Não é habitual o Famalicão aparecer com três centrais, mas quando planeamos os jogos a equipa está sempre preparada para isso. O sistema que nós usamos foi uma situação que foi preparada desde que cá cheguei e é uma ideia que me acompanha desde que sou treinador. Não é nada de novo e estamos preparados para isso.

[o que faltou ao Boavista para vencer?] Mérito do Famalicão que se organizou e soube fechar a baliza. Nós tivemos a infelicidade de não fazer mais golos válidos, mas temos de dar mérito ao adversário».