Ricardo Paiva, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo? O Boavista quase que não atacou na primeira parte, mas podia ter marcado na segunda.

- Conseguimos ser competentes a defender, faltou-nos algum discernimento na chegada ao último terço. Na segunda parte isso foi corrigido, conseguimos chegar mais. Tirando o golo anulado, a primeira oportunidade da segunda parte é nossa. Depois do golo o jogo mudou, quebrámos um pouco na parte final.

O Boavista acaba por ceder no plano físico?

- Acho que a quebra tem a ver com os minutos de jogo. Não estou a inventar desculpas, esse facto pesou na parte final da partida, mas os meus jogadores foram competentes e estiveram comprometidos. Tínhamos a lição bem estudada, sabíamos que, a partir do momento em que abríssemos o jogo, o Benfica ia criar algum frisson na nossa área. Nas vezes em que arriscámos, permitimos que o Benfica tivesse mais espaços nas transições. Acho que foi isto o que se passou nos 90 minutos.

Primeira derrota em 2024. Que impacto é que pode ter na equipa?

- Perder nunca é bom, no entanto, temos uma forma de estar e de olhar para o dia-a-dia baseando-nos nas coisas positivas. A análise vai recair sobre os pontos positivos, fortalecer esses pontos e corrigir de alguma forma o que esteve menos bem. Vamos usar esta derrota para crescer. São coisas boas que levamos para cima da mesa para melhorar.

Na primeira parte, o Boavista atacou pouco, foi por receio?

- Nada de receio. Estrategicamente tínhamos o jogo bem delineado que era tirar a bola da primeira vaga do Benfica. A falta de discernimento tem a ver com a precipitação, havendo espaços, podíamos ter ligado com mais critério. Isso fez com que não chegássemos tanto à baliza como tínhamos projetado. Isso foi corrigido na segunda parte.

Ainda acredita que o Boavista vai poder inscrever jogadores nesta janela de mercado?

- Tenho vindo a dizer que o nosso foco está em potenciar e melhorar os jogadores que temos ao dispor que se têm demonstrado extremamente profissionais. Essas questões estão entregues à administração, o trabalho no futebol é a nossa luta diária, as outras questões deixamos nas mãos de quem decide.