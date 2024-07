O Boavista vai instaurar um processo disciplinar a Bruno Lourenço, que não se apresentou ao trabalho na segunda e nesta terça-feira.

«O jogador em questão tem a situação salarial regularizada e faltou, sem justificação, aos dois treinos de ontem e ao treino matinal de hoje. Nesse sentido, vai-lhe ser instaurado um processo disciplinar», explicou ao Maisfutebol fonte da SAD axadrezada.

Tal com o jornal O Jogo avançou, Bruno Lourenço, que ainda alinhou no primeiro jogo-treino de pré-época diante do Tirsense no sábado (domingo foi dia de folga), tomou a decisão de avançar para a rescisão unilateral do contrato com os boavisteiros, alegando prestações retributivas em dívida: ou seja, prémios por pagar.

A SAD do Boavista garante não ter sido notificada da rescisão unilateral até esta terça-feira à tarde, quando este artigo foi publicado.

Formado no Benfica, Bruno Lourenço chegou ao clube portuuense no início da época 2022/23, sendo pública a existência de vencimentos por pagar a jogadores em alguns períodos desde então.