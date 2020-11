Vasco Seabra encara o jogo com o Benfica, marcado para segunda-feira, como uma «oportunidade» para o Boavista entrar finalmente na senda das vitórias. A equipa do Bessa, que ainda não venceu esta temporada, vai receber o líder do campeonato que, até ao momento, venceu todos os jogos.

«É um cenário de dificuldade natural, estamos preparados para o enfrentar. A verdade é que sabemos que vamos defrontar um adversário com capacidade e com qualidade que está num momento em que tem todos os jogos como vitórias. Nós estamos num momento em que criamos condições para vencer, mas ainda não o fizemos. Vamos ter um jogo em que vamos dar tudo para sairmos com os três pontos», começou por destacar na antevisão do jogo que vai encerrar a 6.ª jornada da Liga.

O Boavista ainda não venceu, mas Vasco Seabra está convencido que a receção ao Benfica pode servir de motivação para a conquista dos primeiros três pontos. «É sempre uma oportunidade, cada jogo é uma oportunidade para conseguirmos finalizar o jogo com a vitória, penso que é natural e um comentário de todos os que vêm os nossos jogos que aquilo que temos criado tem sido capaz de conseguirmos resultados melhores do que aqueles que tivemos», comentou.

Em cinco jornadas, o Boavista soma três empates e duas derrotas. «A verdade é que s vitórias não aconteceram, mas vão acabar por acontecer. Temos uma persistência muito grande. Temos um grupo de trabalho com uma vontade muito grande de conseguir essas vitórias. Sabemos que é um jogo difícil contra um adversário bem preparado, com bons valores individuais e uma ideia coletiva muito forte também. Sabemos que é uma oportunidade para nós, para nos batermos e sermos competitivos», insistiu.

No último jogo, em Famalicão, o Boavista até esteve perto de vencer, mas acabou por consentir um golo em tempo de compensação e empatou 2-2. «As coisas existem na sua continuidade, aquilo que nos aconteceu no último jogo também já tinha acontecido na Madeira, mesmo no jogo em Moreira de Cónegos, tivemos capacidade para vencer o jogo com as oportunidades que criámos. A verdade é que sabemos que sofremos um soco no estômago, mas a grandes equipas transformam-se precisamente nesses momentos, nos momentos de adversidade, nos momentos em que as coisas não correm com as nossas expetativas», referiu.

Além da diferença pontual, as duas equipas também distinguem-se pelo saldo de golos, com o Benfica com a diferença mais positiva da Liga e o Boavista no campo oposto. «Temos de ter a capacidade de evoluir. Em termos de organização coletiva do jogo, penso que estamos mais forte e mais coesos. No último jogo acabámos por sofrer dois golos de bola parada, um penálti e um livre, portanto, na dinâmica coletiva do jogo, a nossa equipa está mais forte, está mais capaz, tem permitido menos oportunidades de golo aos adversários. Defensivamente penso que estamos em crescimento e em amadurecimento. Esta inversão dos golos sofrido e golos marcados, queremos fazê-lo a cada jornada que passa. Temos de ser competitivos para estancar o jogo do Benfica e ter a capacidade de chegar à baliza deles e feri-los com golos», destacou ainda.

Javi Garcia está castigado, Nuno Santos está lesionado e o Angel Gomez também não tem jogado. Vasco Seabra vai ter de improvisar um meio-campo bem diferente do que começou a época. «É uma excelente oportunidade para os jogadores que não têm jogado tanto tempo, que têm qualidade e que nos demonstram todos os dias que querem muito jogar. Quando construímos um plantel, não construímos com onze jogadores, tal como não contratamos jogadores para jogarem. Contratamos para treinarem e para terem oportunidades», referiu ainda o treinador do Boavista.