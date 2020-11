Vasco Seabra, treinador do Boavista, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Benfica por 3-0:

«O segredo esteve na equipa, tem estado sempre nos jogadores. Temos uma equipa muito jovem e o que demonstrámos foi uma equipa a crescer, com uma alma e dedicação muito grandes. É uma vitória dedicada aos jogadores e repartida com os nossos adeptos, que têm sido pacientes e nos têm apoiado mesmo nos momentos em que não conseguimos retribuir com vitórias.

Esta vitória assenta-nos bem. Fizemos um jogo muito completo. Aproveitámos o facto de podermos jogar com três defesas para podermos fechar um bocadinho mais o espaço entre linhas. Sabíamos que depois teríamos capacidade para sair com critério para a frente.

Já devíamos ter conquistado mais pontos e esta vitória faz-nos acreditar no nosso processo e nas nossas convicções. Os resultados negativos não afetaram o nosso trabalho. Os jogadores ainda se entregavam mais e dava tudo e merecem esta vitória.

Trabalhar sobre vitórias é melhor, claro. Sabemos que esta vitória nos permite respirar um pouco. Mas temos a noção de que o campeonato é longo e que vamos passar por momentos complicados.»