Stuart Baxter falou nesta quarta-feira em conferência de imprensa após ser anunciado como novo treinador do Boavista. Nas primeiras palavras como técnico dos axadrezados, o técnico anglo-escocês mostrou-se determinado em evitar a descida do clube, garantindo que irá «dar tudo» neste novo desafio.

«Não quero descer de divisão. Não quero isso no meu currículo, especialmente agora», afirmou sem rodeios. «Aceitei este trabalho porque o Boavista é um grande clube. A Liga portuguesa é interessante e, como treinador experiente, sei que nunca se deve dizer nunca. Vou dar tudo neste trabalho», começou por dizer.

Com o Boavista no último lugar e em risco de descer de divisão, Baxter disse que não tem «um segredo especial» para revolucionar a equipa, mas vincou que o foco é incutir mentalidade vencedora aos jogadores para as cinco «finais» que restam do campeonato.

«Tenho de permanecer focado e não tentar mudar muitas coisas de uma só vez, mas só as necessárias», referiu.

«Quero que os jogadores deixem de lado os pensamentos do tipo 'e se' e se concentrem no presente, no próximo passe, o próximo remate, o próximo desarme. Precisamos de estar focados e trabalhar no duro», acrescentou.

Sobre o próximo desafio frente ao Farense, o técnico mostrou-se otimista, pedindo à equipa para jogar «com menos medo».

«Estou otimista. Se os jogadores conseguirem reproduzir o que fazem nos treinos, então temos hipóteses», disse, mostrando-se satisfeito com o plantel que tem em mãos: «Estão a trabalhar muito bem.»

O Boavista, 18.º classificado com 18 pontos, desloca-se a Faro para defrontar o Farense, 17.º com 21, esta sexta-feira a partir das 15h30.