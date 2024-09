Tomé Sousa tornou-se nesta segunda-feira o guarda-redes mais jovem de sempre a ser titular num jogo da Liga.

O jogador do Boavista foi o eleito de Cristiano Bacci para defender a baliza dos axadrezados na deslocação ao terreno do Estrela da Amadora, no fecho da jornada cinco.

Tomé Sousa, refira-se, é aposta na sequência das lesões graves de João Gonçalves e Luís Pires.