Vasco Seabra, treinador do Boavista, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida, no Bessa, diante do FC Porto (0-5), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Primeira parte equilibrada, mas entra na segunda a perder…]

- Sim. Fizemos uma primeira parte equilibrada, conseguimos suster a maioria das coisas que o FC Porto conseguiu fazer e tentámos momentos de chegada à baliza que, com outra definição, podíamos ter chegado de forma mais clara. Na segunda parte começamos mal, cometemos um erro que nos penaliza com o golo do FC Porto e que nos coloca numa situação de instabilidade, de insegurança até. Infelizmente estamos muito frustrados. Temos aqui o peso da dor da derrota. Muito mais do que os números, com a derrota. Este clube quer lutar pela vitória, quer ser competitivo, mas na segunda parte não conseguimos ser competitivos. Isto pesa, caímos, mas vamos levantar-nos. Temos um jogo na sexta-feira, acreditamos no processo. Sabemos que dentro de um, dois ou três meses vamos olhar para trás e saber que isto nos custou. Este tombo vai nos valer todas as vitórias que temos para a frente.

[Procurou equilibrar a equipa com a entrada de Show?]

- Não foi esse o intuito, o objetivo foi trazer um jogador que ia trazer dimensão de roubo de bola, ia trazer frescura para podermos atacar da melhor forma. O Sauber estava desgastado, precisávamos de frescura no meio para conseguirmos chegar à frente da melhor forma. Conseguimos, mas acabámos por sofrer mais dois golos de uma forma que não nos vai caracterizar. Vamos aprender e crescer com aquilo que aconteceu.

[O Boavista sofreu oito golos nos dois primeiros jogos]

- As nossas equipas têm uma organização defensiva forte e coesa. Vamos ser uma equipa competente, competitiva e capaz de lutar pelos três pontos, seja em que campo for. Este clube sabe o que é tombar e levantar-se.