Vasco Seabra, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa dos Arcos depois do nulo em casa do Rio Ave:



«Para conseguirmos vencer de forma continuada temos de ser estáveis e ter equilíbrio defensivo para atacar melhor. Tem-nos faltado alguma chegada, mas estancámos defensivamente nos últimos jogos. Só perdemos uma vez nos últimos seis jogos. Isto faz-nos crescer nos pontos conquistados, mas queremos crescer em cima de vitórias. O Rio Ave teve mais bola, mas com um bocadinho mais de certeza no primeiro passe podíamos ter causado mais mossa. A melhor oportunidade de golo acaba por ser nossa.»



[preocupação pela classificação?]



«Ficaria preocupado se a equipa não se dedicasse. Isto é uma maratona, estamos a aprender a correr, mas não nascemos a correr. Gatinhámos, andámos e depois começámos a correr e a correr com mais velocidade. É um processo. Estamos a ser cada vez mais competitivos. Sentimos que a estabilização vai dar-nos a capacidade para ganhar de forma mais consistente.»